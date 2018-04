Tessi redresse la barre et affiche des résultats annuels en progression

TESSI

Lyon - Le fournisseur diversifié de services aux entreprises, Tessi, a redressé la barre en seconde moitié d'exercice, parvenant à afficher des résultats annuels en progression malgré un début d'année morose.La société grenobloise a dégagé en 2017 un bénéfice net (part du groupe) de 31,3 millions d'euros, en progression de 3,6% sur un an, selon un communiqué diffusé jeudi.Sur les six premiers mois de l'exercice, Tessi avait vu sa rentabilité s'effilocher de 7,4%.Dans son bref communiqué, le groupe n'explique pas comment il est parvenu à redresser la tendance.Sur l'ensemble de l'année, l'entreprise désormais contrôlée par la famille Dentressangle a dégagé un bénéfice opérationnel courant de 52,1 millions d'euros (+7,0%) sur un chiffre d'affaires de 426,6 millions d'euros (+5,6%).Comme c'est désormais régulièrement le cas, c'est la principale branche d'activité du groupe, celle spécialisée dans le traitement de documents (chèques...), qui tire la rentabilité de l'ensemble: son résultat opérationnel courant s'est établi à 43,2 millions d'euros (+13%). Elle génère ainsi à elle seule 83% de la rentabilité courante de l'entreprise.Les autres métiers de Tessi ont vu leur rentabilité courante reculer: - 8% pour l'activité marketing (à 1,2 million) et -15% pour l'activité de négoce d'or et de devises (à 7,7 millions).Comme à son habitude, le groupe ne fournit aucune indication sur la marche de ses affaires pour l'exercice en cours.fga/dfa/pb(©AFP / 12 avril 2018 16h33)