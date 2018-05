Tessi va acquérir Owliance (gestion de contrats d'assurance)

TESSI

Paris - Le fournisseur diversifié de services aux entreprises Tessi a annoncé jeudi avoir conclu "un accord exclusif" avec le fonds d'investissement BlackFin Capital Partners pour acquérir Owliance, présenté comme le leader sur le marché de la délégation de gestion de contrats d'assurance santé et prévoyance.Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.Selon le communiqué diffusé par Tessi --une société contrôlée par la famille Dentressangle--, Owliance est "un acteur incontournable dans l'externalisation de la gestion de contrats d'assurance santé et prévoyance en France". La société a trois activités principales: la gestion totale, la gestion partielle et l'édition de logiciel.Le marché est très porteur, selon Tessi, grâce à l'expansion du secteur de l'assurance santé et à l'accélération des processus d'externalisation de la gestion de ce type de contrats.Le patron de Owliance, Zyed Ben Chaabane, s'est réjoui d'un rapprochement avec "un industriel partageant nos valeurs" et "maîtrisant toutes les activités complémentaires à notre offre".Avec Owliance qui compte 100 clients et 2,5 millions de personnes gérées, Tessi pourra devenir "l'opérateur leader dans le segment Santé-Prévoyance" et apporter "une maîtrise de bout en bout des processus de gestion à ses clients", s'est félicité pour sa part Olivier Jolland, directeur général de Tessi.La présidente du directoire du groupe Claire Fistarol a souligné qu'après "l'acquisition de Dhimyotis, expert en cybersécurité en 2017, cette nouvelle prise de contrôle renforcera encore l'offre de Tessi et attestera ainsi auprès du marché de notre volonté de continuer à grandir".Owliance a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de près de 29 millions d'euros dans un marché en forte croissance.Tessi, société basée à Grenoble, leader dans le traitement de documents (chèques notamment) a vu son bénéfice net progresser de 3,6% à 31,3 millions d'euros en 2017, sur un chiffre d'affaires en hausse de 5,6% à 426,6 millions.fka/liu/spi(©AFP / 10 mai 2018 08h16)