Tessin: baisse du chômage attendue pour les six prochains mois (IRE)

Zurich (awp) - Le taux de chômage devrait baisser au Tessin au cours du trimestre en cours et du suivant, selon la dernière estimation de l'Institut de recherches économiques (IRE) de l'Université de Suisse italienne publiée mardi. Pour le trimestre en cours, il est attendu à 3,6%, après 3,9% enregistrés pour la même période un an plus tôt, et pour le suivant, à 2,8% après 3,1% en 2016.Au dernier trimestre 2017, le taux de chômage calculé par le Secrétariat à l'économie (Seco) s'est établi à 3,4% au sud des Alpes, en baisse de 0,2 point de pourcentage (pp) sur un an, tant chez les chômeurs suisses qu'étrangers résidents. Pour ces derniers, le taux reste toutefois nettement plus élevé (5,5%) que chez leurs homologues indigènes (2,5%), relèvent les économistes de l'IRE.Si les prévisions de l'institut tessinois se concrétisent pour le 2e trimestre, le taux de chômage Seco (nombre de chômeurs divisé par l'effectif de la population active, ndr) atteindra son plus bas niveau dans le canton italophone depuis plus de dix ans. Les experts tessinois s'attendent également à une diminution de 25% de l'effet saisonnier en comparaison annuelle.A titre de comparaison, le Seco avait fait état pour la Suisse d'un taux de chômage à 3,3% au mois de janvier, en recul de 0,4 pp sur un an.L'estimation de l'IRE se base sur un modèle qui prend en compte la saisonnalité ainsi qu'une partie des réponses fournies par les entreprises participant aux enquêtes sur la conjoncture économique cantonale réalisées par sa plateforme d'analyse Panelcode.(AWP / 27.02.2018 16h05)