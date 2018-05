Tessin: l'activité de la construction sort de sa torpeur au 1er trimestre

Zurich (awp) - Le secteur tessinois de la construction a vu son activité s'améliorer légèrement au cours des trois premiers mois de l'année en cours, et ce malgré une légère flexion des commandes dans un marché marqué par la saturation du segment résidentiel. Ce dynamisme retrouvé met fin à une phase de stagnation observée depuis mi-2017 au sud des Alpes, signale l'office cantonal de la statistique lundi dans son enquête périodique.Dans l'ensemble, les entreprises de la branche ont indiqué mettre à profit plus de deux tiers de leurs capacités de production. Le niveau de l'emploi, en léger recul, est jugé adapté aux besoins. Toutefois, la rentabilité s'est une nouvelle fois détériorée.Avec des réserves de travail pour 5,4 mois, les constructeurs tessinois anticipent une stabilité des commandes et de l'activité pour les trois prochains mois mais n'excluent pas des ajustements au niveau de l'emploi. A l'horizon de six mois, ils s'attendent à une marche des affaires inchangée."La correction à la baisse à laquelle nous nous attendons, et qui s'est en partie déjà manifestée, est à attribuer à l'augmentation des risques dans le logement", où le volume de nouvelles constructions est supérieur à ce que le marché est en mesure d'absorber, relève Nicola Bagnovini, directeur de la section tessinoise de la Société suisse des entrepreneurs (SSE), cité dans l'étude.Dans le génie civil, la fin des travaux d'AlpTransit devrait pouvoir être compensé par d'autres importants chantiers au Tessin. La donnée conjoncturelle qui préoccupe le plus M. Bagnovini est la détérioration de la rentabilité, qui pousse les entreprises de la branche à "une politique d'acquisition des travaux très agressives", avec pour corollaire une sous-enchère "malsaine et dangereuse"buc/jh(AWP / 28.05.2018 12h41)