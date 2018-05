Tessin: l'embellie se confirme pour le secteur manufacturier au 1er trimestre

Zurich (awp) - Le secteur manufacturier tessinois a vu une nouvelle fois sa situation s'améliorer au cours des trois premiers mois de 2018. La poursuite de la dynamique positive entamée à mi-2017 est portée par l'augmentation des commandes et des niveaux de production et concerne tant les entreprises tournées vers l'export que celles opérant sur le marché intérieur, indique mardi l'office cantonal de la statistique dans son enquête trimestrielle.Les niveaux de production et les commandes enregistrés entre janvier et mars sont en hausse aussi bien sur une base séquentielle qu'annuelle. Les capacités de production, étoffées au cours du trimestre sous revue, ont été utilisées à 85%, et près de neuf entreprises sur dix ont jugé le niveau d'emploi approprié.La marche des affaires pour le mois d'avril a été qualifiée de bonne par 23% et mauvaise par seulement 4% des sondés. Avec des réserves de travail de 4,4 mois, la branche manufacturière tessinoise s'attend pour les trois prochains mois à une nouvelle hausse des commandes, de la production, des exportations et des prix - tant d'achat que de vente - et un niveau d'emploi stable, et à l'horizon de six mois, une nouvelle amélioration des affaires."Des réserves de travail de presque cinq mois doivent être considérées de manière générale comme un excellent facteur de croissance", commente Stefano Modenini, directeur de l'Association des industries tessinoises (Aiti), relevant toutefois que le franc, même affaibli, reste surévalué, ce qui continue de peser sur les marges des entreprises, qui du coup rechignent à embaucher.buc/ol(AWP / 29.05.2018 16h35)