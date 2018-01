Tessin: légère contraction de la conjoncture économique au 3e trimestre

Zurich (awp) - La conjoncture économique tessinoise a connu un léger recul au 3e trimestre 2017. Si la variation au niveau des recettes est restée stable, le niveau des commandes, de la production et des besoins en personnel a ralenti, signale vendredi l'Institut de recherches économiques (IRE) de l'Université de Suisse italienne (USI) dans son pointage périodique.L'évolution diffère sensiblement selon les secteurs d'activité des entreprises sondées. Le commerce de détail est toujours en crise, même si celle-ci est moins aiguë que lors des trimestres précédents, alors que le secteur bancaire poursuit sa récupération. L'industrie, le tourisme et la construction donnent des signaux de léger ralentissement.Sur le plan du marché du travail, le nombre d'emplois a augmenté de 2,6% en rythme annuel pendant la période sous revue, sensiblement plus que les 0,3% à 1,1% attendus par les économistes pour l'ensemble de la Suisse en 2017.Le taux de chômage est ressorti en baisse, aussi bien selon les chiffres du Secrétariat à l'économie (Seco) que ceux de l'Organisation internationale du travail (OIT), précise l'auteur de l'étude.buc/fr(AWP / 19.01.2018 13h14)