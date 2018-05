Tessin: les petits commerçants à la peine au 1er trimestre

Zurich (awp) - Le commerce de détail au Tessin a connu dans l'ensemble une relative stabilité au cours du premier trimestre. Toutefois, les différents acteurs du secteur ont évolué en ordre dispersé, selon le dernier pointage compilé par l'office cantonal de la statistique publié mercredi. Alors que les grands et moyens distributeurs ont vu leurs affaires prospérer, celles des petits commerçants ont légèrement fléchi.Les données relevées entre janvier et mars confirment le retour à une certaine stabilité du commerce de détail au sud des Alpes, "après une phase conjoncturelle chahutée", rappellent les économistes tessinois. Globalement, les volumes écoulés pendant le trimestre sous revue sont restés stables, malgré une légère contraction de la fréquentation en rythme annuel.Mais la tendance observée pour l'ensemble de la branche ne vaut pas pour les petits détaillants, qui signalent des ventes en léger repli, après la hausse rapportée à la fin de l'année dernière, alors que l'afflux de clientèle reste en deçà des valeurs enregistrées un an plus tôt.Pour le mois d'avril, la marche des affaires est qualifiée de "mauvaise" par près d'une petite entreprise sur cinq et au mieux "satisfaisante" par les trois quarts, alors que la grande et la moyenne distribution la juge "bonne" dans l'ensemble. Tous les acteurs de la branche partagent en revanche le même optimisme pour l'évolution des affaires au cours des six prochains mois.Le secteur attend désormais beaucoup de la saison touristique, "qui n'a pas été brillante au premier trimestre, en raison du mauvais temps et de l'hiver prolongé", fait remarquer Augusto Chicherio, président de Federcommercio, cité dans le compte-rendu.Il égratigne au passage le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), rappelant que ce dernier ne s'est toujours pas prononcé sur le caractère obligatoire de la convention collective de travail (CCT) de la branche, qui permettrait l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'ouverture des magasins. "Entre-temps, on continue avec le régime des dérogations", déplore le chef de file des détaillants tessinois.buc/ol(AWP / 30.05.2018 12h50)