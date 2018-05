Tessin: nouvelle accélération du secteur bancaire au 1er trimestre

Lugano (awp) - Le secteur bancaire tessinois a vu s'accélérer entre janvier et mars la phase conjoncturelle positive observée au dernier trimestre 2017. La demande de prestations est en hausse, notamment de la part de la clientèle étrangère. La masse sous gestion, les crédits octroyés et les transactions sur titres ont progressé et la rentabilité s'est améliorée, résume l'office tessinois de la statistique dans son pointage périodique publié vendredi.Les banquiers du canton italophone ont fait état d'une marche des affaires particulièrement positive avec la clientèle suisse, plus de huit sondés sur dix notant une hausse de la demande, contre un tassement pour seulement 2%. L'embellie se poursuit avec la clientèle située de l'autre côté de la frontière, 48% des instituts signalant une amélioration et 50% une situation stable, alors qu'en 2015, un sur deux rapportait une détérioration.A en croire les auteurs de l'étude, la tendance devrait se poursuivre au 2e trimestre, les financiers tessinois anticipant une nouvelle augmentation de la demande tant de la clientèle indigène qu'étrangère.Le regain de demande d'au-delà des frontières est de bon augure, après le long tunnel traversé ces dernières années, estime Franco Citterio, directeur de l'Association bancaire tessinoise (ABT), rappelant la crise financière, l'inflation réglementaire et l'effet inhibiteur sur la clientèle de "l'incertitude face aux nombreuses inconnues politiques et économiques".La seule ombre au tableau se situe au niveau de l'emploi. "Le secteur bancaire doit encore éliminer quelques inefficiences, mais il est surtout en train de payer son tribut à la consolidation générale qui a amené les instituts à des nouveaux choix stratégiques".buc/al(AWP / 25.05.2018 16h54)