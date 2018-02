Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Demain, le mercredi 7 février 2018, a lieu dans l’ensemble de la Suisse le test des sirènes annuel. Les sirènes de l’alarme générale seraient aussi déclenchées en cas de défaillance grave dans une centrale nucléaire suisse. Dans un tel cas, l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN assisterait la Centrale nationale d’alarme CENAL à propos des mesures de protection à prendre en la conseillant.Comme chaque année. le test des sirènes a lieu dans toute la Suisse le premier mercredi de février. Cette année 2018, ce jour tombe le 7 février. L’Office fédéral de la protection de la population OFPP va tester la disponibilité opérationnelle et le processus de déclenchement de quelques 5000 sirènes fixes et de 2800 sirènes mobiles pour l’alarme générale et l’alarme eau.L’alarme générale avertirait aussi la population suisse en cas de grave défaillance dans une des cinq centrales nucléaires de Suisse. Dans un tel cas, l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire et son organisation d’urgence établiraient des prévisions sur l’évolution de la défaillance dans l’installation, et sur une éventuelle diffusion de radioactivité dans les environs. Sur la base de ses calculs, l’IFSN soutiendrait la CENAL en la conseillant sur les mesures de protection de la population à prendre.Déroulement du test de sirènes annuelDe 13h30 à 14h00 l’alarme générale sera testée. Le signal d’alarme générale est un son oscillant continu qui dure une minute.De 14h15 à 15h00 l’alarme eau sera testée dans les zones à risque situées en dessous des barrages. L’alarme eau consiste en douze sons graves de 20 secondes chacun, séparés par des intervalles de dix secondes.Consignes de comportement en cas d’événementQuand les sirènes donnent l’alarme en dehors du test des sirènes annuel et que le signal d’alarme retentit, cela signifie que la population pourrait être menacée. Dans un tel cas de figure, chacun est invité à écouter la radio, à suivre les instructions des autorités, et à informer ses voisins. L’alarme-eau signifie que la population doit quitter immédiatement la zone dangereuse et suivre les feuilles d’avis sur place et les instructions. Les autorités informent à la radio sur la fin du danger ou sur un assouplissement des mesures de protection.Alarmes complémentaire dès l’automne 2018 via l’application AlertswissL’Office fédéral de la protection de la population, en collaboration avec les partenaires de la protection de la population, proposera dès cet automne de nouveaux services sur la plateforme Alertswiss. En plus des informations préventives, cette plateforme offrira des avertissements, des messages d’alerte et des informations actuelles sur les événements. Il s’agit d’un complément au système d’alarme et d’information par les sirènes et la radio.Cette plateforme permettra aussi aux autorités compétentes de diffuser rapidement et directement à la population concernée des informations importantes et des consignes de comportement lors d’événements de moins grande ampleur. De plus, la population peut être immédiatement alarmée et informée lors d’événements à travers les messages « push » de l’application Alertswiss. En parallèle, les messages seront aussi publiés sur le site Internet d’Alertswiss.The post Test de sirènes 2018 : les sirènes alertent aussi en cas de défaillance grave dans une centrale nucléaire appeared first on ENSI FR.