Thaïlande: un jeune millionnaire défie la junte en lançant son parti

Un jeune millionnaire thaïlandais a lancé jeudi un défi à la junte militaire au pouvoir en créant son parti politique, à l'approche d'élections promises pour début 2019."Ce que je vois, c'est une société au bord de l'effondrement", a confié à l'AFP Thanathorn Juangroongruangkit, novice en politique de 39 ans qui s'occupait jusqu'à présent de la gestion du groupe familial, Thai Summit.Il évoque les coups d'Etat à répétition, les profondes inégalités sociales et le manque d'indépendance de la justice."Il y a de fortes chances que je me retrouve en prison... Mais c'est un risque que je suis prêt à prendre", a-t-il ajouté.Depuis le coup d'Etat militaire de mai 2014 contre le dernier gouvernement civil, plusieurs hommes politiques de premier plan ont eu affaire à la justice. parmi eux, Yingluck Shinawatra, la Première ministre dont le gouvernement a été renversé: elle vit en exil en Angleterre pour échapper à une condamnation largement dénoncée comme politique.Avant elle, son frère Thaksin, lui aussi Premier ministre, a choisi la voie de l'exil pour échapper à une affaire de corruption qu'il juge politique.Baptisé "Future forward" ("en avant l'avenir"), l'émergence du parti de Thanatorn est très commenté en Thaïlande, faisant les titres des journaux depuis des jours.Alors que l'opposition traditionnelle, notamment le Puea Thai des Shinawatra, est en mauvaise posture, avec ses figures de proue en exil, ce nouveau venu suscite tous les espoirs des militants du retour à la démocratie.Thanatorn "donne de l'air frais", "il n'a pas de bagage politique, pas d'affaire de corruption" contre lui, s'enthousiasme Pavin Chachavalpongpun, politologue en exil et pourfendeur de la junte.Plusieurs dizaines de partis nouvellement créés se sont enregistrés en vue des élections promises début 2019, après plusieurs reports.Parti démocratique du Siam, parti pour l'unité de la Thaïlande... la plupart des nouveaux entrants sont des novices en politique venus du milieu des affaires, du milieu universitaire, mais aussi plusieurs partis créés par des agriculteurs du nord et du sud du pays et même une star de Youtube.La vie politique thaïlandaise était dominée depuis près de 20 ans par le Puea Thai qui a remporté toutes les élections nationales depuis 2001, mais est aujourd'hui affaibli.Depuis leur arrivée aux manettes, les militaires craignent un retour au pouvoir de la famille Shinawatra, leur bête noire.Certains analystes n'hésitent pas à voir en Thanatorn le "nouveau Thaksin", millionnaire entré en politique et devenu très populaire dans les zones rurales grâce notamment à ses programmes d'aide sociale.(©AFP / 15 mars 2018 06h19)