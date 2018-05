Thales acquiert Cubris, spécialiste de conduite assistée pour trains

THALES

Paris - Thales a annoncé mardi avoir finalisé l'acquisition pour un montant non dévoilé de Cubris, leader danois des systèmes de conduite assistée pour trains de grandes lignes, qui lui "ouvre la voie au train autonome"."Avec l'acquisition de Cubris, nous ouvrons la voie à l'autonomie des trains et à l'amélioration de l'efficacité du rail", a déclaré Millar Crawford, directeur général adjoint en charge des Systèmes de transport de Thales, cité dans un communiqué."Combinés à notre expertise reconnue dans d'autres domaines numériques clés, les talents et les technologies de Cubris constituent un formidable accélérateur pour notre stratégie digitale (numérique, ndlr), pour le plus grand bénéfice de nos clients du ferroviaire", a-t-il ajouté.Cubris est un spécialiste du marché des systèmes de conduite assistée pour trains de grandes lignes, qui optimisent la conduite ferroviaire en fournissant aux conducteurs des informations en temps réel et une aide à la décision, précise le groupe.Selon Thales, Cubris a développé et déployé un système de conduite assistée baptisé GreenSpeed, qui est déjà en service au Danemark, au Royaume-Uni et en Suède, et en cours de déploiement en Allemagne et en Finlande.Cubris, dont le siège social est situé à Copenhague, au Danemark, emploie 15 personnes.L'impact de cette acquisition sur le résultat opérationnel (Ebit) 2018 de Thales sera "non significatif", souligne le groupe.dlm/soe/(©AFP / 29 mai 2018 14h40)