Thales compte toujours finaliser le rachat de Gemalto d'ici à la fin 2018

GEMALTO

THALES

MOODY'S CORP.

Vélizy-Villacoublay (France) - Thales compte finaliser comme prévu le rachat du spécialiste français de la sécurité numérique Gemalto au second semestre 2018, les préparatifs se déroulant "en souplesse", a indiqué mercredi le patron du groupe, Patrice Caine."La préparation de la finalisation se déroule en souplesse et nous nous attendons à une finalisation autour du second semestre", a déclaré en anglais le patron du groupe lors d'une présentation à la presse des activités de Thales dans la cybersécurité.L'acquisition de Gemalto annoncée à la fin de 2017 doit notamment recueillir l'avis des autorités de la concurrence concernées.Elle constitue une opération stratégique qui doit permettre à Thales de devenir un des leaders mondiaux de la "sécurité numérique", a indiqué M. Caine.Thales a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros dans la cybersécurité, et prévoit d'augmenter ce chiffre d'affaires de 10% en 2018.L'acquisition de Gemalto, qui représente également un demi-milliard de chiffre d'affaires dans la cybersécurité, va permettre in fine à Thales de peser "plus d'un milliard d'euros" dans ce domaine, a souligné M. Caine.Selon S&P et Moody's, l'offre de Thales correspond à une valeur d'entreprise de 5,6 milliards d'euros pour Gemalto.Le groupe français a par ailleurs annoncé mercredi la création d'un centre de cybersécurité à Dubaï, conseillant entreprises et institutions aux Emirats Arabes Unis "et plus largement au Moyen-Orient".Il proposera notamment "des bilans de santé en cybersécurité", "de la recherche de vulnérabilités" ainsi que du "renseignement sur la menace", selon Thales.Thales a également annoncé un partenariat avec le cabinet d'avocats Gibson Dunn, spécialiste notamment du numérique, pour pouvoir proposer à ses clients une expérience juridique en matière de protection des données.Thales et Gibson Dunn veulent notamment "mettre en commun leur expertise" pour conseiller les entreprises sur la mise en conformité avec le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), qui rentrera en vigueur le 25 mai.Thales précise compter environ 5.000 ingénieurs spécialisés dans la cybersécurité (sur 65.000 salariés au total), et en recrute 400 par an, dont 200 en France.lby/tq/nth(©AFP / 11 avril 2018 15h31)