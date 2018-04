The Native: Asknet acquiert trois nouveaux clients en Allemagne

Lausanne (awp) - La société allemande Asknet, propriété de la société de participations cotée à la Bourse suisse The Native (ex 5EL et auparavant OTI Energy), compte désormais parmi ses clients trois hautes écoles outre-Rhin. En plus de la distribution des solutions logicielles de Microsoft, Asknet reprend avec effet immédiat celle des licences pour Office 365 ProPlus, y compris le service d'assistance clients, selon un communiqué divulgué vendredi. Les détails financiers n'ont pas été communiqués.yr/ra/buc/lk(AWP / 06.04.2018 11h30)