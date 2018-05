The Native annonce des changements au sein du conseil d'administration

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de The Native (ex 5EL et OTI Energy) changera bientôt de visage. Trois de ses administrateurs ne se représenteront plus lors de l'assemblée générale du 25 mai, annonce vendredi l'entreprise désormais active dans les domaines du commerce électronique et des services technologiques.L'organe de surveillance proposera ainsi l'élection d'Osman Khan, Paulo Pinto, Christian Wolf, Patrick Girod et Zaid Al-Qaimi en lieu et place de Sergey Skaterschikov, Serge Umansky et Izabela Depczyk. Par ailleurs le siège social de l'entreprise, qui se trouve actuellement à Lausanne, sera délocalisé à Bâle.dm/uh/lk/buc(AWP / 04.05.2018 08h45)