The Native: chiffre d'affaires 15,5 millions et perte de 7 millions de francs

Lausanne (awp) - La société The Native (autrefois 5 EL) désormais active dans les domaines du commerce électronique et des services technologiques, a présenté son premier rapport annuel comme société indépendante. Elle a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 15,5 millions de francs et a dégagé une perte nette de 7 millions.La perte est en grande partie due à des facteurs sans effet sur le cash comme des amortissements de goodwill de 4 millions, des amortissements de 1,1 million et des correctifs de valeur sur des créances de 5 EL de 2,1 millions. La plupart de ces facteurs négatifs ont entre-temps été réglés, selon le communiqué de l'entreprise.A son bilan, la société affichait des valeurs d'un montant de 32,5 millions de francs et des fonds propres de 4,1 millions. La position de cash s'élevait à 7,9 millions et l'endettement net à 7,7 millions, dont 44% de dettes à court terme.Les affaires progressent rapidement et les principales activités acquises ont été entièrement intégrées. Un facteur essentiel est l'acquisition, en novembre dernier de l'allemande Asknet et qui a contribué au chiffre d'affaires du groupe sur deux mois. Le chiffre d'affaires annuel d'Asknet a atteint 68,4 millions d'euros l'an dernier.La filiale suisse à 100% Blockchain Lab a contribué pour 2,26 millions au résultat avant impôts du groupe. Cette contribution provient essentiellement de la vente de quelques actifs technologiques. La structure de coûts au siège principal à Lausanne a apporté une contribution positive au cash-flow opérationnel de 1,9 millions (-0,7 million en 2016).mk/rp(AWP / 01.05.2018 12h25)