The Native: deux candidats au conseil d'administration renoncent

Zurich (awp) - Peu avant l'assemblée générale du prestataire de services d'e-commerce The Native, des divergences sont apparues à sa tête. Sur les cinq candidats pressentis pour être élus au conseil d'administration lors de l'assemblée de vendredi, trois seulement seront élus.Cette décision a été prise après discussions entre les membres actuels de l'organe de surveillance, a indiqué The Native mercredi soir. Les trois candidats qui restent sont Osman Khan, Patrick Girod et Paulo Pinto alors que Christian Wolf et Zaid Al-Qaimi ne briguent plus un mandat.jb/rp(AWP / 23.05.2018 22h56)