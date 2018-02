The Native étoffe sa direction

Lausanne (awp) - Société de participation active dans le commerce électronique et les services technologiques, The Native SA étoffe sa direction. En plus de l'actuel conseil d'administration dirigé par le président et directeur exécutif Sergey Skaterschikov, avec les vice-présidents Serge Umansky et Izabela Depczyk comme Head of Global Marketing & Content quatre autres managers viendront soutenir la direction, a indiqué la société dimanche soir.Les renforts sont Tobias Kaulfuss, directeur général de l'allemand Asknet, qui détient 51% de The Native. Alexander Gilkes et Osmah Khan sont les fondateurs de Paddle8, basée à New York. M. Khan assumera le rôle de Chief Investment Officer chez Native. Le quatrième renfort est Christian Eich qui devient General Counsel.mk/cf/rp/jh(AWP / 19.02.2018 07h38)