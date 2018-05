The Native exerce son option d'achat sur la majorité des parts de P8H

Lausanne (awp) - The Native veut s'emparer de la majorité du capital-actions du spécialiste américain des plateformes d'enchères P8H. Le conseil d'administration de l'ex-5EL a donné son feu vert au projet, écrit mercredi la société de participations établie à Lausanne. Celle-ci entend détenir d'ici un an 51% des titres de l'entreprise qui contrôle notamment le site Paddle8.The Native avait déjà acquis le 29 décembre 2017 une participation de 15% dans P8H ainsi qu'une option d'achat sur une part supplémentaire de 36%. Après quatre mois de collaboration avec Paddle8, la société de participations lausannoise a négocié de nouvelles conditions comparables à celles de l'option d'achat de 36% des actions pour prendre le contrôle des affaires de l'entreprise américaine.Dans le cadre du nouvel accord, The Native portera progressivement sa participation de 15 à 51% via des options d'achat et de vente jusqu'à la date butoir du 6 mai 2019 pour un prix de 4 millions de dollars (environ 3,98 millions de francs). The Native reprendra des emprunts subordonnés d'un montant maximal de 2,5 millions de dollars arrivant à échéance le 12 décembre 2020.sig/vj(AWP / 09.05.2018 09h19)