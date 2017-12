The Native s'offre 15% dans l'américain P8H pour 8,5 mio CHF

Lausanne (awp) - The Native, baptisée jusqu'à récemment 5EL, projette d'acquérir une participation de 15% dans l'exploitant américain de plateforme d'enchères en ligne P8H, pour un total de 8,5 mio CHF. Le contrat conclu entre les deux groupes prévoit le versement d'un demi million en liquide, assorti de huit millions de créances provenant de la cession de Pulse Investments à Holotrack Venture en novembre dernier, précise un communiqué paru vendredi.Parallèlement, la filiale Media de la société de participation fournira à P8H une palette de services de promotion de contenus et de technologies dites de chaîne de blocs (blockchain), pour un montant d'environ 2 mio USD à percevoir sur deux ans.L'accord confère par ailleurs à The Native une option pour s'emparer de jusqu'à 36% supplémentaires des parts de P8H pour un total de 24,5 mio CHF et comprend une pénalité de 1,5 mio USD en cas de rupture de contrat par la société américaine avant le 31 janvier prochain.jh/(AWP / 29.12.2017 06h31)