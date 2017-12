Théâtre: mort du metteur en scène franco-belge Pierre Debauche

Agen - Le metteur en scène franco-belge Pierre Debauche, fondateur notamment du Théâtre des Amandiers de Nanterre et du Théâtre du Jour à Agen, où il s'était installé, est mort samedi à l'âge de 87 ans, a-t-on appris dimanche auprès de son entourage.Né à Namur (Belgique) en 1930, Pierre Debauche avait étudié à l'Université de Louvain (Belgique) avant d'entamer en France une carrière de théâtre qui l'a conduit à Vincennes, où il a fondé le Théâtre Daniel Sorano (1963), puis à Nanterre, où il a lancé les Amandiers (1965) et le Centre dramatique national de la ville (1971), selon la biographie publiée sur le site de son théâtre d'Agen (sud-ouest).Sa carrière d'acteur, auteur, metteur en scène et enseignant - il a enseigné pendant dix ans, dans les années 70, au Conservatoire national d'art dramatique de Paris - l'a aussi vu diriger des Maisons de la Culture (Nanterre, Rennes) et des Centres dramatiques nationaux (Nanterre, Rennes, Limoges). En 1984, il a créé le festival des Francophonies en Limousin.Il s'était installé dans les années 90 à Agen, où il a fondé en 1994 le Théâtre du jour, qu'il dirigeait avec son épouse, la comédienne Françoise Danell. Ce théâtre est aussi le siège d'une école, le Théâtre-Ecole d'Aquitaine - qui délivre depuis 2014 une licence "Arts du spectacle - Option théâtre" -, et de la compagnie Pierre Debauche.Au cours de sa carrière, Pierre Debauche, considéré comme un pédagogue et un éveilleur de vocations, a multiplié les mises en chantier ou missions de conseil artistique, de Lorient à la Martinique (Antilles françaises), de Namur (Belgique) à Toulouse.L'Association des centres dramatiques nationaux (ACDN) présidée par l'acteur et réalisateur Robin Renucci, a, dans un communiqué dimanche, salué en Pierre Debauche "l'un des pionniers de la décentralisation théâtrale", "un poète, un éclaireur, un pédagogue hors pair, un passeur de théatre et d'humanité" qui a "profondément renouvelé l'enseignement du théâtre dans notre pays".Officier des Arts et des Lettres, Pierre Debauche avait reçu en 2005 le "Prix plaisir du théâtre".(©AFP / 24 décembre 2017 18h37)