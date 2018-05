Tim: AG sous tension vendredi, Vivendi et Elliott se disputent le contrôle

TELECOM ITALIA

Milan - Vivendi et le fonds américain Elliott se disputeront vendredi le contrôle du conseil d'administration de Telecom Italia (Tim), lors d'une assemblée générale qui s'annonce longue et agitée, et se révélera cruciale pour la stratégie du groupe français en Italie.Vivendi, principal actionnaire de Tim avec 23,9% de son capital, et Elliott, qui en détient 9,19%, sont engagés dans un bras de fer depuis plusieurs semaines.Le fonds activiste dénonce la "mauvaise gestion" du groupe français qui agit, selon lui, en faveur de ses propres intérêts et non de ceux de l'ensemble des actionnaires de Tim.Alors qu'Elliott avait initialement demandé la révocation de six membres du CA proches de Vivendi et leur remplacement par des personnalités indépendantes, Vivendi a déclenché des démissions en bloc, provoquant une AG pour le renouvellement complet du conseil.C'est donc projet contre projet et liste contre liste qu'Elliott et Vivendi s'affronteront devant les actionnaires réunis vendredi à partir de 11H00 (09H00 GMT) à Rozzano, dans la banlieue de Milan.La participation devrait être importante, autour de 65% du capital selon les médias italiens, qui estiment que plus celle-ci sera élevée, plus les chances d'Elliott sont importantes.Le fonds, qui juge qu'un CA "indépendant est nécessaire pour améliorer la gouvernance et performance de Tim", propose dix candidats connus du monde italien des affaires, dont Luigi Gubitosi, actuel administrateur d'Alitalia, et Fulvio Conti, ex-directeur général d'Enel.Son ambition: remporter les deux tiers du CA, composé de 15 membres, et mettre ainsi Vivendi en minorité.Au sujet de la gestion Vivendi, Elliott fustige des problèmes récurrents de gouvernance, des "conflits d'intérêts" comme le contrat attribué au publicitaire Havas (dirigé par le fils de Vincent Bolloré) et surtout "la sous-performance profonde" de l'action.Celle-ci a perdu 35% entre l'entrée fin 2015 de Vivendi au CA et la montée en puissance d'Elliott dans Tim début mars.Parfois qualifié de fonds "vautour", Elliott a régulièrement investi dans des entreprises en difficulté ou dont le titre est sous-évalué, engageant un bras de fer avec leur direction.