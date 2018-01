Tiré par la chimie, BASF plus optimiste pour 2017

BASF

Berlin - Le géant allemand de la chimie BASF a annoncé jeudi attendre une progression "considérable" de ses bénéfices pour l'année 2017, tirés par son activité principale, se montrant bien plus optimiste que dans ses précédentes prévisions.Le résultat net du groupe, qui sera définitivement dévoilé le 27 février, devrait afficher une hausse de 50% sur un an, à 6,1 milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel (EBIT) devrait croître de 36% à 8,5 milliards d'euros, et de 32% à 8,3 milliards hors exceptionnels, a indiqué BASF.Le chimiste, qui a vu ses ventes augmenter de 12% sur l'année, à 64,5 milliards d'euros, s'était jusque là contenté de tabler sur une hausse d'au moins 11% de son résultat opérationnel hors exceptionnels en 2017, malgré un troisième trimestre meilleur qu'attendu par les analystes."La croissance des résultats est particulièrement attribuable à leur forte progression dans le segment Chimie", division phare du groupe, qui a augmenté à la fois ses volumes et ses marges, explique BASF dans son communiqué.La performance opérationnelle a également été soutenue par le segment Energie (pétrole et gaz), pour lequel BASF discute depuis novembre avec son concurrent DEA, détenu par le fonds LetterOne du milliardaire russe Mikhail Fridman, en vue d'une fusion.L'annonce, tombée peu avant la fin de la séance boursière, a fait grimper le titre BASF, qui a terminé en hausse de 2,75% à 96,15 euros, dans un marché en progression plus modeste de 0,74%.cfe/LyS(©AFP / 18 janvier 2018 16h49)