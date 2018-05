Tirs contre Israël: Washington demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité

Nations unies (Etats-Unis) - Les Etats-Unis ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité après les tirs de roquettes et d'obus contre Israël à partir de la bande de Gaza, a annoncé mardi la mission américaine auprès de l'ONU.La réunion devrait se tenir mercredi après-midi, a-t-on précisé de même source."Les attaques récentes venues de Gaza sont les plus importantes depuis 2014. Les tirs de mortiers par des militants palestiniens ont touché des installations civiles, dont un jardin d'enfants", a dénoncé l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, citée dans un communiqué."Le Conseil de sécurité devrait être indigné et répondre à ce dernier épisode de violence dirigée contre des civils israéliens innocents", a-t-elle ajouté. "Les dirigeants palestiniens doivent rendre des comptes pour ce qu'ils laissent faire à Gaza", a estimé Nikki Haley.L'armée israélienne a frappé mardi des dizaines de cibles dans la bande de Gaza en représailles à un feu nourri de roquettes et d'obus. Trois soldats israéliens ont été blessés par les tirs, selon l'armée. Aucune victime n'a été rapportée côté palestinien.Fait rare, les bras armés du Hamas et du Jihad islamique ont publié un communiqué commun pour revendiquer la responsabilité des tirs contre Israël, réponse selon eux à de récentes attaques israéliennes contre leurs positions dans Gaza.(©AFP / 29 mai 2018 19h30)