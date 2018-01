Titlis a vu son bénéfice fortement progresser au cours de l'exercice écoulé

(ajoute précisions charges & segments)Zurich (awp) - L'exploitant d'installations de remontées mécaniques Titlis a enregistré un bénéfice net en hausse de 24% à 15,5 mio CHF au cours de son exercice 2016/17 clos fin octobre. Le nombre de clients et le produit d'exploitation ont également progressé, a indiqué la société mercredi.Le résultat avant impôts, amortissements et intérêts (Ebitda) a progressé de 10,4% à 29,96 mio CHF. La marge afférente s'est inscrite à 41%.Le produit d'exploitation consolidé s'est enrobé de 8,3% sur un an à 73,2 mio CHF. Les revenus des transport ont progressé de 13% à 50,1 mio CHF. Les charges d'exploitation ont augmenté de 7% à 43,3 mio CHF en raison d'investissements dans l'infrastructure, la sécurité, les stations et la numérisation. L'ouverture du restaurant Lago Torbido a également pesé.Le nombre de visiteurs a atteint 1,16 mio, soit le deuxième meilleur résultat de l'histoire de la société. La répartition équivalente sur le premier et le deuxième semestre indique que les différentes activités se complètent de manière optimale, estime l'entreprise.Le groupe a profité de l'amélioration de la situation sur le marché asiatique et d'une progression des voyageurs individuels. Dans les hôtels du groupe, plus de 128'000 nuitées ont été enregistrées, environ 6000 de plus qu'un an plus tôt, grâce à la reprise des marchés européens.Les actionnaires du groupe devront se prononcer sur un dividende relevé de 5% à 8,40 CHF par titre. Le conseil d'administration propose la nomination de Dominique Gisin pour remplacer Michel Péclard, sur le départ.Titlis est optimiste pour l'année en cours avec une hausse des entrées de 5% sur la période de novembre à janvier par rapport à l'année précédente. Les conditions d'enneigement, le segment groupes et la nouvelle cabine Titlis Xpress ont contribué au bon début d'exercice, précise le communiqué. Toutefois, les conditions météorologiques difficiles du mois de janvier jettent une ombre au tableau.ol/fr(AWP / 31.01.2018 11h45)