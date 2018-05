Titres restaurant: le nouvel arrivant Lunchr lève 11 millions d'euros

Paris - La startup Lunchr, qui tente de s'attaquer au très concentré marché du titre restaurant, avec une solution de paiement par carte à puce, a levé 11 millions d'euros auprès notamment des fonds Indinvest et Daphni, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.Le marché du titre restaurant, dont bénéficient 4 millions de salariés, est historiquement tenu par quatre grands acteurs, Edenred (Ticket Restaurant), Groupe Up (Chèque Déjeuner), Sodexo (Chèque Restaurant) et Natixis (Chèque de Table).Mais la dématérialisation des titres, possible depuis plus de trois ans, favorise l'émergence de nouveaux acteurs proposant des solutions par carte à puce ou téléphone portable, comme Monetico Restau (Groupe Crédit Mutuel CIC) ou Resto Flash, et Lunchr.La société qui compte 20 employés a été fondée en 2017 par Loïc Soubeyrand, un entrepreneur qui avait fait fortune en co-fondant la pépite Teads, un spécialiste de la publicité vidéo en ligne.Teads avait été revendue à Altice en mars 2017, dans une transaction la valorisant à environ 285 millions de dollars.Lunchr avait été présentée au départ comme une plate-forme numérique de commande de repas sur place ou à emporter.Mais en janvier, M. Soubeyrand avait dévoilé sa véritable intention, se lancer sur le marché du titre restaurant.Lunchr revendique aujourd'hui 600 entreprises clientes pour ses titres, qui reposent sur une carte Mastercard."Notre objectif est de dépasser la barre des 100.000 employés utilisant Lunchr en quelques mois seulement", a déclaré M. Soubeyrand, cité dans le communiqué.(©AFP / 29 mai 2018 04h01)