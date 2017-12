Togo: dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Lomé

Lomé - Des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues de Lomé samedi, avant-dernier jour d'une année tourmentée au Togo, pour protester contre le régime du président Faure Gnassingbé, a constaté un journaliste de l'AFP.A l'appel de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, les manifestants ont sillonné plusieurs artères de la capitale togolaise, scandant des slogans hostiles au régime en place, avant de tenir un meeting en bordure de mer.Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition et Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordonnatrice de la coalition, marchaient au milieu du cortège, encadré par les forces de l'ordre."Nous ne serons jamais fatigués. Cette fois-ci, nous irons jusqu'au bout de cette lutte que nous avons entamée depuis plusieurs mois", a lancé au milieu d'un groupe de jeunes manifestants, Alain, conducteur de taxi-moto."Personne ne baissera les bras, car nous voyons déjà la fin de ce régime cinquantenaire", a renchéri une manifestante, vêtue d'un tee-shirt orange, frappé de l'effigie de M. Fabre.Aucun incident n'a été enregistré lors de cette nouvelle manifestation de l'opposition, la troisième cette semaine. Jeudi, la marche avait été dispersée par des gaz lacrymogènes, les manifestants n'ayant pas respecté l'itinéraire prévu, selon la police.Au moins 12 personnes avaient été blessées, dont cinq grièvement, et une quinzaine arrêtées, selon l'opposition.La coalition de l'opposition organise depuis septembre des manifestations quasi hebdomadaires contre le président, héritier d'une famille au pouvoir depuis 50 ans.Faure Gnassingbé est à la tête du Togo depuis 2005, succédant à son père, le général Gnassingbé Eyadéma, qui a dirigé sans partage le pays pendant 38 ans.Un projet de révision de la constitution est en cours, mais la limitation à deux mandats présidentiels n'est pas rétroactive, et autoriserait le président à se représenter en 2020 puis en 2025, ce que rejette l'opposition.Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, inquiets de l'instabilité que peut engendrer la crise togolaise, ont demandé des pourparlers entre le pouvoir et l'opposition, sous la médiation du président ghanéen Nana Akufo-Addo et guinéen Alpha Condé.Mais le dialogue annoncé depuis début novembre par le gouvernement, peine à démarrer.L'opposition exige des "mesures d'apaisement" notamment la libération des manifestants en prison et le retrait des forces de sécurité dans le Nord, avant le début des discussions.Le 12 décembre, la coalition a boycotté des "consultation" initiées par le gouvernement, reprochant au pouvoir en place de vouloir être juge et partie.Une délégation de l'opposition a été reçue vendredi à Accra par le président Nana Akufo-Addo."Nous avons rencontré le président ghanéen et ce dernier nous a affirmé que les deux médiations (ghanéenne et guinéenne) se poursuivent", a déclaré Jean-Pierre Fabre à l'AFP."Au lendemain du sommet de la Cédéao, le pouvoir a tenté de distiller au sein de la population des informations selon lesquelles les Togolais sont suffisamment mûrs pour discuter entre eux. Le niveau atteint par la crise exclut toute discussion des Togolais entre eux", a-t-il martelé.(©AFP / 30 décembre 2017 19h49)