Tokyo finit dans le vert après deux séances de baisse

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini sur une légère progression mercredi, après deux séances consécutives de baisse et beaucoup d'hésitations, l'impact positif du rebond de Wall Street ayant été tempéré par la poursuite des tensions commerciales entre Pékin et Washington.L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a terminé en hausse de 0,13% (+27,26 points) à 21.319,55 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pris 0,14% (+2,33 points) à 1.706,13 points.Sur le volet des changes, le yen s'est affaibli, un mouvement positif pour les titres des sociétés exportatrices nippones: le dollar valait ainsi 106,55 yens, contre 105,97 yens la veille au moment de la clôture et l'euro progressait également à 130,83 yens, contre 130,39 yens.Après avoir ouvert sur une note positive, la place tokyoïte est tombé dans le rouge en cours de séance, avant de se redresser avant la clôture."Le rebond des actions américaines et un yen relativement faible ont été des facteurs positifs aujourd'hui", a noté auprès de l'AFP Hikaru Sato, analyste à Daiwa Securities."Mais les achats d'actions sont restés limités car plusieurs facteurs continuent d'inquiéter les investisseurs, notamment la guerre commerciale engagée par les Etats-unis", a-t-il ajouté.Washington a publié une liste provisoire de quelque 1.300 produits importés de Chine qui pourraient être assujetis prochainement à de nouvelles taxes douanières.Lundi, Pékin avait annoncé avoir pris des mesures de rétorsion contre 128 produits américains, une réponse à une précédente décision américaine de taxer les importations d'acier et d'aluminium.Pour Junichi Sugawara, analyste au Mizuho Research Institute, ces nouvelles taxes américaines pourraient avoir un effet pervers pour le Japon. En rendant les produits nippons plus compétitifs par rapport à leurs concurrents chinois, cela pourrait entrainer "un accroissement de l'excédent commercial japonais vis-à-vis des Etats-Unis, et alimenter les demandes de l'administration Trump visant à le réduire", a-t-il estimé, cité par l'agence Bloomberg News.- L'automobile avance -Du côté des valeurs, le secteur automobile a bénéficié des bons chiffres de ventes de véhicules aux Etats-Unis pour le mois de mars: Toyota a progressé de 0,13% à 6.739 yens, Nissan de 1% à 1.109 yens, même si ses propres ventes ont reculé, et Honda Motor a fini sur une hausse de 1,30% à 3.662 yens.Le groupe d'habillement Fast Retailing a lui bondi de 2,98% à 45.200 yens, porté par l'annonce mardi d'une progression de 13% des ventes de ses boutiques Uniqlo au Japon.De son côté, Sony a reculé de 0,25% à 5.137 yens après avoir annoncé avoir cédé une partie de sa participation, détenue via sa filiale Sony Music Entertainment, dans le groupe suédois Spotify à l'occasion de son premier jour de cotation à la Bourse de New York.Le géant des télécoms SoftBank Group, en discussion avec Swiss Re pour entrer à son capital, a lui reculé de 1,72% à 7.618 yens. Le géant suisse de la réassurance a indiqué mercredi que SoftBank ne prendrait sans doute pas une participation supérieure à 10%, et que les discussions n'en étaient encore qu'à leurs débuts.si-mhc/nth(AWP / 04.04.2018 09h37)