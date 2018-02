TomTom revoit à la baisse ses objectifs après une chute du bénéfice 2017

TOMTOM

La Haye - Le fabricant néerlandais de systèmes de navigation par GPS TomTom a accusé une perte nette de 204,4 millions d'euros en 2017, en raison notamment de la forte chute des ventes de ses systèmes aux consommateurs.Le chiffre d'affaires s'est établi à 903,4 millions d'euros, contre 987,3 millions un an plus tôt à la même période, a indiqué le groupe dans un communiqué, soit une baisse de 9%.La société avait enregistré un bénéfice net de 12 millions d'euros sur l'année 2016.Face à un repli des ventes de son produit phare, les systèmes de navigation personnels (PND), qui s'explique par une saturation progressive et par la tendance croissante à installer des systèmes de navigation sur les smartphones, le groupe s'attend désormais à un chiffre d'affaires en baisse pour l'année 2018, à 800 millions d'euros."Environ 60% de nos revenus proviennent désormais des données, logiciels et services. Nous sommes en train de devenir une entreprise de technologie logicielle, avec une position de leader dans la voiture connectée et les services de localisation et de navigation en ligne", a déclaré le directeur exécutif Harold Goddijn, cité dans le communiqué.La branche "Automotive", qui vend par exemple l'accès aux cartes pour les GPS embarqués dans les voitures, a augmenté de 44% en 2017, grâce à des gains significatifs en Amérique du Nord, où les commandes automobiles ont dépassé les 400 millions d'euros, soit un nouveau record selon le groupe.TomTom travaille également avec des spécialistes des voitures à conduite autonome et avait acquis en janvier 2017 la société allemande Autonomos, afin de renforcer sa position dans le secteur.Fondé en 1991, le groupe basé à Amsterdam emploie plus de 4.700 personnes dans le monde.cvo/dga(©AFP / 06 février 2018 09h44)