Tornos confirme son retour en territoire positif en 2017

Zurich (awp) - Tornos a bouclé 2017 sur un bénéfice net de 8,2 mio CHF, contre une perte de 3,6 mio sur l'exercice précédent. Les chiffres publiés lundi par le fabricant prévôtois de machines-outils sont en ligne avec l'avertissement sur résultats émis mi-février. Après plusieurs années au régime sec, les actionnaires se verront proposer une rémunération de 0,15 CHF par action, moyennant une réduction de capital.Le résultat d'exploitation (Ebit) est ressorti comme annoncé à 9,5 mio CHF, soit 12,5 mio de mieux qu'un an plus tôt, pour une marge afférente de 5,3%. Dans son communiqué, le groupe évoque des résultats "très réjouissants", portés par "une palette de produits ajustée" et "des services à la clientèle innovants".La réduction massive de l'actif circulant net (-22,8 mio CHF) a permis à Tornos de boucler l'exercice sous revue avec un flux de trésorerie disponible de 28,4 mio CHF, après un montant négatif de 15,6 mio en 2016.La direction se montre optimiste au vu de la demande robuste pour ses produits et de son carnet de commandes rempli en début d'année et s'attend à une "meilleure marche des affaires" en 2018 que celle observée lors de l'exercice écoulé, sans plus de précisions.buc/al(AWP / 12.03.2018 07h32)