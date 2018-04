Tornos revendique des entrées de commandes à un niveau élevé au 1er trimestre

Zurich (awp) - Le fabricant de machines-outils Tornos affirme avoir bien commencé l'année. Au premier trimestre, les entrées de commandes se sont maintenues à un niveau élevé, conformément aux prévisions, indique mercredi le groupe prévôtois dans un communiqué, sans en dévoiler le montant.Tornos tenait ce mercredi son assemblée générale ordinaire. Les actionnaires ont accepté une réduction du capital-actions par le biais d'une diminution de la valeur nominale des titres à 3,50 francs, contre 4,50 francs précédemment.Cette opération va entraîner une modification des statuts de l'entreprise et donnera le droit au remboursement d'un montant de 15 centimes par nominative, non imposable.L'assemblée a par ailleurs réélu les membres du conseil d'administration et approuvé les propositions relatives à la rémunération ainsi qu'à l'indemnisation des dirigeants.fr/al(AWP / 11.04.2018 19h20)