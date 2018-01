Tornos voit son chiffre d'affaires bondir de près d'un tiers en 2017

Zurich (awp) - Le fabricant de machines-outils Tornos a généré en 2017 un chiffre d'affaires net de 178,8 mio CHF, en progression de 31,3% sur un an. Avec le remaniement et l'élargissement de sa gamme de produits, le groupe prévôtois a nettement renforcé sa position sur ses différents segments de marché et régions, indique-t-il mardi. L'exercice 2017 devrait se terminer dans les chiffres noirs.Les ventes de Tornos dépassent les prévisions les plus optimistes des analystes sollicités par AWP.Les entrées de commandes ont bondi de plus de la moitié (+55,1%) à 207,0 mio CHF, pour un carnet de commandes qui s'élevait à 63,6 mio CHF à fin décembre. Ce niveau équivaut à cinq mois de travail, précise le communiqué.Pour l'année dans son ensemble, la direction du groupe basé à Moutier table sur un résultat opérationnel (Ebit) et un bénéfice net positifs. Les chiffres complets seront publiés le 12 mars.fr/jh(AWP / 23.01.2018 07h30)