Toronto: arrestation du chauffeur d'une camionnette qui a fauché des piétons (médias)

Toronto (Canada) - Le chauffeur de la camionnette blanche qui a fauché lundi une dizaine de piétons à Toronto, faisant plusieurs blessés, a été interpellé par la police canadienne, a annoncé la police de la plus grande ville canadienne."La camionnette qui a renversé plusieurs piétons (...) a été localisée et le chauffeur arrêté", a annoncé la police.Sur des images reprises par les médias locaux, un homme de bonne corpulence, debout sur le côté de la camionnette fait face à un policier armé."Il y avait un policier et l'homme avait une arme à la main, les deux pointant leur arme sur l'autre", a raconté Carlos, un témoin sur la chaîne CTV News.L'homme lâche ensuite son arme avant d'être maîtrisé, puis menotté sur le capot de la voiture de police et emmené.En plein centre de Toronto, une camionnette a emprunté à vive allure un trottoir et a fauché une dizaine de piétons, faisant plusieurs blessés lundi, selon la police.(©AFP / 23 avril 2018 19h52)