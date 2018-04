Toronto: un acte "délibéré", le bilan passe à 10 morts

Toronto (Canada) - Le conducteur de la camionnette qui a foncé dans la foule lundi à Toronto, causant la mort de 10 personnes, a agi de manière "délibérée", a déclaré le chef de police de la plus grande ville canadienne, Mark Saunders.Le bilan du véhicule-bélier, lancé à pleine vitesse sur les trottoirs d'une des principales artères de la métropole, est passé de neuf à 10 morts, et de 16 à 15 blessés, a précisé l'officier."Cet acte semble clairement délibéré", a reconnu Mark Saunders en conférence de presse.Cependant, "les informations disponibles à ce stade indiquent que cet événement ne semble aucunement lié à la sécurité nationale", a souligné le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale, en laissant entendre qu'il s'agissait d'un acte isolé.Il a insisté que cette conclusion était partagée par les différentes agences de sécurité et de renseignement du Canada.Rapidement arrêté, le chauffeur de la fourgonnette de location a été identifié comme étant Alex Minassian - et non Alek comme annoncé dans un premier temps - âgé de 25 ans et originaire de Richmond Hills, en banlieue nord de Toronto, a relevé M. Saunders.C'est vers 13H26 locales (17H26 GMT) que la police a été avertie qu'une camionnette blanche de location renversait des piétons en fonçant sur les trottoirs de la rue Yonge. Le conducteur a été arrêté 26 minutes plus tard, a souligné Mark Saunders.Le véhicule-bélier a ensanglanté la rue Yonge sur environ un kilomètre, a relevé le chef de la police.(©AFP / 24 avril 2018 01h11)