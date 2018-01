Toshiba: S&P relève la note de deux crans à "CCC+" après l'accord sur Westinghouse

TOSHIBA

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

APPLE INC.

WESTERN DIGITAL

Tokyo - L'agence de notation financière S&P Global Ratings a relevé vendredi de deux crans la note de la dette à long terme de Toshiba, au lendemain de l'annonce d'un accord de cession de l'ensemble de ses actifs liés à sa filiale nucléaire américaine Westinghouse.Le conglomérat industriel japonais, dans la débâcle du fait des déboires de cette entité qui a déposé le bilan, est désormais noté "CCC+", échelon le plus élevé dans la catégorie des "émetteurs de qualité médiocre, présentant un vrai risque de non-remboursement".Outre la vente de ses titres à la société américaine Brookfield Business Partners, actée début janvier pour un montant de 4,6 milliards de dollars, Toshiba a indiqué céder ses créances au consortium Nucleus, une opération qui devrait contribuer à renforcer ses fonds propres à hauteur de 410 milliards de yens (3 milliards d'euros).Le groupe avait par ailleurs bouclé début décembre une augmentation de capital de 600 milliards de yens.Ces éléments "ont augmenté la probabilité d'un retour de son bilan dans le vert", a expliqué S&P Global Ratings dans un communiqué. "Par conséquent, s'éloigne la perspective d'une restructuration de la dette".La nouvelle appréciation est placée "sous surveillance positive", ce qui signifie que l'agence pourrait "encore la relever dans un avenir proche après la vente de la filiale de puces mémoires, Toshiba Memory, précise S&P.Pour renflouer ses caisses, le conglomérat a décidé de céder cette lucrative entité à un consortium d'acquéreurs mené par le fonds d'investissement américain Bain Capital et comprenant aussi Apple, Dell ainsi que le fabricant sud-coréen de semi-conducteurs SK Hynix. La transaction est évaluée à environ 2.000 milliards de yens (près de 15 milliards d'euros)."La résolution du litige avec Western Digital a ouvert la voie à l'exécution de l'accord", a souligné l'agence de notation. Après des mois d'hostilité, le groupe américain, partenaire de Toshiba dans les mémoires, s'est finalement résolu à accepter l'opération en décembre.Toshiba s'extirpe ainsi du marasme financier dans lequel l'avaient précipité les mauvais calculs de Westinghouse, acheté au prix fort en 2006, au point que sa survie était en jeu.Le groupe se réduit désormais à une entreprise basée sur les infrastructures et l'électricité.anb/boc(©AFP / 19 janvier 2018 08h56)