Total/Sonatrach: début de production du champ gazier de Timimoun en Algérie

Alger - Le champ gazier de Timimoun, dans le Sahara algérien, est entré en production, ont annoncé le géant public algérien Sonatrach et le groupe pétrolier français Total, principaux opérateurs du site qui comptent en extraire à terme de 5 millions de m3 par jour.Le complexe de Timimoun, à 1.000 km au sud-ouest d'Alger, est opéré par un consortium composé de Sonatrach (51%), Total (37,75%) et la compagnie pétrolière espagnole Cepsa (11,25%)."Le plan de développement du projet prévoit de mettre en production huit gisements (...) sur une étendue de 2500 km^3" et le forage de 37 puits, a expliqué Sonatrach dans un communiqué reçu jeudi à Alger.Ces 37 puits "seront reliés à une usine de traitement du gaz raccordée au gazoduc" GR5, qui relie les champs gaziers du sud-ouest algérien à la station de Hassi R'mel, à environ 500 km au sud d'Alger, d'où le gaz est acheminé vers le nord du pays, selon Total.Ce projet gazier représente un investissement de 1,5 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros) pour le consortium Sonatrach-Total-Cepsa.En avril 2017, Total et Sonatrach avaient renforcé leur partenariat en Algérie, en signant un accord prévoyant notamment le développement de projets communs et le règlement à l'amiable de leurs différends.Total et le groupe espagnol Repsol avaient lancé en mai 2016 une procédure d'arbitrage international pour contester la façon dont Alger avait rétroactivement modifié le partage des profits tirés du pétrole et du gaz.L'Algérie est l'un des principaux fournisseurs de gaz de l'Europe, avec la Russie et la Norvège. Le pays a produit environ 94 milliards de m3 de gaz en 2017, selon le PDG de Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour.ayv/iw/az(©AFP / 29 mars 2018 17h06)