Total: accord avec Sonatrach en vue d'un projet pétrochimique

TOTAL

Paris - Total a annoncé vendredi avoir signé un accord avec le groupe algérien Sonatrach pour le lancement d'études d'ingénierie en vue d'un projet pétrochimique à Arzew, dans l'Ouest de l'Algérie.Ce projet représente un investissement d'environ 1,4 milliard de dollars pour les deux partenaires (Sonatrach 51% - Total 49 %), qui lanceront les études d'ingénierie cet été, indique le groupe pétrolier et gazier français dans un communiqué.Elle restent encore soumises à l'approbation des autorités algériennes, précise-t-il.Le projet comprend une usine de déshydrogénation de propane (PDH) et une unité de production de polypropylène (PP, un plastique) d'une capacité de 550.000 tonnes par an. Il doit permettre de valoriser le propane exploité localement.La production sera destinée en priorité au marché algérien et méditerranéen mais Total se chargera de la commercialisation du reste de la production en Europe.Patrick Pouyanné, PDG de Total, a souligné dans le communiqué "l'opportunité de renforcer notre coopération avec Sonatrach en investissant conjointement dans l'aval, au-delà des relations de longue date que nous entretenons ensemble dans l'exploration-production."Les deux groupes sont en effet déjà partenaires, ce qui permet à Total d'être bien implanté en Algérie.jmi/soe/nas(©AFP / 11 mai 2018 12h54)