Total acquiert des parts dans deux permis d'exploration au large de Guyana

Paris - Le géant pétrolier Total a annoncé lundi prendre des participations dans deux permis d'exploration "à haut potentiel" au large des côtes de Guyana (Amérique du Sud).Total acquiert ainsi une participation de 35% dans le bloc de Canje situé entre 1.700 et 3.000 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique. La société canadienne JHI Associates et la société guyanienne Mid-Atlantic Oil & Gas conservent une participation cumulée de 30% sur ce site opéré par ExxonMobil (35%).Le groupe français acquiert également une participation de 25% dans le bloc de Kanuku, situé entre 70 et 100 mètres de profondeur d'eau, aux côtés de Tullow (37,5%) et de l'opérateur Repsol (37,5%).Total a également déposé une option pour acquérir 25% d'un autre permis d'exploration à proximité des deux autres, celui d'Orinduik, situé entre 70 et 100 mètres de profondeur."Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, Total disposera ainsi d'une surface d'exploration de près de 12.000 kilomètres carrés dans le bassin de Guyana", selon le communiqué.pan/ef/nas(©AFP / 05 février 2018 07h36)