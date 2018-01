Total annonce une "découverte majeure" dans le Golfe du Mexique

TOTAL

Paris - Le groupe pétrolier Total a annoncé mercredi une "découverte majeure" dans les eaux profondes du Golfe du Mexique dans le cadre de son accord avec Chevron, sur le puits d'exploration de Ballymore dans l'est de la zone.Un puits dévié "est en cours de forage pour évaluer l'ampleur de cette découverte majeure", mais "la viabilité commerciale est déjà confirmée", a précisé le groupe dans son communiqué.Le puits de Ballymore a traversé "une colonne de pétrole de 205 mètres nets dans un réservoir Norphlet de haute qualité", a indiqué Total.Total a acquis en septembre 2017 une participation de 40% dans le puits de Ballymore, dans le cadre d'un accord d'exploration avec Chevron dans les parties orientales (Norphlet) et centrales (Wilcox) du Golfe du Mexique.Le forage d'un puits dévié prend environ trois mois. C'est après le forage de ce puits que l'opérateur peut estimer le volume de ressources récupérables à cet endroit.Dans le Golfe du Mexique, Total est déjà présent dans deux découvertes majeures de ces dernières années: le groupe français possède 40% dans North Platte (découverte opérée par Cobalt) et 12,5% dans Anchor (opérée par Chevron).Total possède en outre une participation dans deux champs en production: 17% dans le champ Tahiti opéré par Chevron et 33,33% dans Chinook, opéré par Petrobras. L'acquisition récente du groupe danois Maersk Oil lui donnera aussi une part de 25% dans le champ en production de Jack, opéré par Chevron.Total détient aussi des participations dans plus de 160 permis d'exploration dans le Golfe du Mexique américain, une région où le groupe veut accroître sa présence."Ballymore est la plus grande découverte réalisée par Total dans le prolifique golfe du Mexique, et conforte notre nouvelle stratégie d'exploration mise en place depuis 2015", a indiqué Kevin McLachlan, le directeur exploration de Total, cité dans le communiqué."Cette découverte représente un ajout important à notre portefeuille, en particulier compte tenu de sa taille, de sa qualité et de sa proximité avec des infrastructures existantes", a de son côté souligné Jeff Shellebarger, président de l'exploration et production de Chevron en Amérique du Nord, dans un communiqué distinct publié par le groupe américain.A la Bourse de Paris, l'action Total prenait 0,14% à 46,57 euros mercredi vers 10H25 GMT, dans un marché en hausse de 0,15%."C'est une bonne nouvelle pour Total", a commenté dans une note Alexandre Andlauer, analyste chez le fournisseur de recherche AlphaValue."Leur pari sur le Golfe du Mexique a été audacieux et peut impliquer d'autres bonnes nouvelles", a-t-il ajouté.lby-jmi/fka/mcj(©AFP / 31 janvier 2018 11h04)