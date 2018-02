Total: bénéfice net ajusté 2017 "près de 30%" supérieur à 2016 (PDG au Monde)

TOTAL

Paris - Total a réalisé l'an dernier un bénéfice net ajusté "de près de 30% supérieur à celui de 2016", grâce notamment à la hausse des cours et de sa production, annonce son PDG Patrick Pouyanné dans un entretien au Monde."Le résultat net sera de près de 30% supérieur à celui de 2016", indique le dirigeant dans un entretien publié mardi sur le site internet du quotidien."Ces bons résultats sont le fruit de trois éléments : discipline sur les dépenses, croissance de la production et hausse des prix du brut", explique-t-il.Le groupe pétrolier et gazier avait réalisé en 2016 un résultat net ajusté, qui élimine des éléments volatils et fait référence dans le secteur, de 8,3 milliards de dollars, soit environ 6,7 milliards d'euros aux cours actuels.Le groupe doit annoncer ses résultats annuels 2017 jeudi matin.Patrick Pouyanné remarque par ailleurs que les grands investissements des entreprises du secteur "n'ont pas encore repris".Ces dépenses avaient été sabrées lorsque les cours du pétrole ont plongé en 2014. Elles n'ont que modestement repris avec le rebond des cours et restent bien loin de leurs niveaux d'avant la chute."Après 2020, on risque de manquer de pétrole. La demande progresse très vite, et même deux fois plus vite ces trois dernières années que lors des trois années précédentes", en conclut Patrick Pouyanné.jmi/ef/nas(©AFP / 06 février 2018 12h09)