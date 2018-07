Total cède pour 205 M USD d'actifs en Norvège

TOTAL

Oslo - Le groupe pétrolier et gazier français Total va céder pour 205 millions de dollars d'actifs en Norvège à Aker BP, a annoncé ce dernier mardi.La transaction, réglée en numéraire, porte sur des parts dans 11 licences sur le plateau continental norvégien, dont quatre sur lesquelles 83 millions de barils équivalent-pétrole ont déjà été découverts.Deux de ces découvertes sont situées à proximité du gisement Alvheim, exploité par Aker BP, ce qui permettra de les développer à partir d'installations existantes, a indiqué le groupe norvégien dans un communiqué.En novembre, Total avait déjà allégé sa présence en Norvège, un de ses principaux sites de production, en cédant à Statoil (depuis devenu Equinor) ses 51% dans le projet pétrolier et gazier de Martin Linge et ses 40% dans le gisement de pétrole Garantiana pour 1,45 milliard de dollars.Contrôlé conjointement par le milliardaire norvégien Kjell Inge Røkke et par le britannique BP, Aker BP confirme de son côté sa volonté de grossir après avoir racheté les actifs norvégiens de l'américain Hess pour deux milliards de dollars fin 2017.La transaction annoncée mardi doit encore recevoir le feu vert des autorités norvégiennes.En milieu de matinée, l'action Aker BP prenait 1,89% à la Bourse d'Oslo et celle de Total 1,30% à la Bourse de Paris.phy/hdy/awa(©AFP / 31 juillet 2018 08h51)