Total cède ses stations-service en Haïti

TOTAL

Paris - Le groupe pétrolier français Total a annoncé mercredi la cession de ses activités de distribution de carburants en Haïti au consortium local Bandari Corporation, sans divulguer le montant de l'opération."Cette cession à des opérateurs locaux s'inscrit dans la stratégie d'optimisation de notre portefeuille d'actifs dans les Caraïbes", a déclaré Isabelle Gaildraud, Directrice Amériques de Total Marketing & Services, citée dans le communiqué.La filiale cédée par Total consiste en un réseau de 92 stations-service et du commerce de gros de carburants et de combustibles."Nous avons toute confiance envers Bandari Corporation Ltd. pour développer au mieux ces actifs de qualité", a ajouté Isabelle Gaildraud. "Nous restons par ailleurs présents à Haïti dans le domaine des lubrifiants, via un accord de distribution."A une échelle bien plus importante, Total a cédé fin 2017 ses activités de distribution de carburants en Italie, pour environ 750 millions d'euros, afin de se concentrer sur le marché des lubrifiants. En 2015 le groupe français avait aussi vendu ses activités de distribution de carburants en Turquie à un groupe local pour 325 millions d'euros.La branche Marketing et Services de Total dispose aujourd'hui d'un réseau de 16.000 stations-service dans 65 pays, et commercialise des produits et des services dans 150 pays.juj/ef/php(©AFP / 09 mai 2018 06h43)