Total décroche des parts dans deux concessions offshore à Abou Dhabi

Abou Dhabi - Le géant énergétique émirati Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a accordé dimanche au groupe français Total des parts dans deux nouvelles concessions offshore (pétrole et gaz) à hauteur de près de 1,5 milliard de dollars.Total s'est vu attribuer 20% dans la concession d'Umm Shaif et Nasr, et 5% dans celle de Lower Zakum, indique ADNOC dans un communiqué, précisant que la cérémonie de signature s'est déroulée au Louvre Abu Dhabi, musée inauguré en novembre par le président français Emmanuel Macron.La participation du groupe français dans la concession d'Umm Shaif a été évaluée à 4,2 milliards de dirhams (1,15 milliard de dollars) et celle dans la concession de Lower Zakum à 1,1 milliard de dirhams (300 millions de dollars).Les accords d'une durée de 40 ans sont entrés en vigueur le 9 mars. Ils ont été signés par les patrons respectifs d'ADNOC et de Total, Sultan Ahmed Al Jaber et Patrick Pouyanné.Outre les 20% de Total, l'Italien Eni détient 10% dans la concession d'Umm Shaif et Nasr. Dans celle de Lower Zakum, le groupe français rejoint à hauteur de 5% un consortium indien dirigé par ONGC Videsh (10%), le Japonais INPEX (10%) et Eni (5%).Des parts à hauteur de 10% chacune dans les deux concessions n'ont pas encore été attribuées.Dans un communiqué séparé reçu à Paris, Total a précisé qu'il avait obtenu cet accès en contrepartie du versement "d'un bonus global de 1,45 milliard de dollars", soit un dollar par baril.Les participations dans ces deux champs offshore, qui représentent près de "20% de la production d'Abou Dhabi" apporteront au groupe français une production de "80.000 barils par jour en 2018", indique le communiqué.Au-delà du pétrole, le champ Umm Shaif contient également "un dôme géant de gaz" dont le développement est "prévu" dans le cadre de la concession, sous le pilotage d'ADNOC Offshore, filiale à 100% d'ADNOC."Ces accords constituent une nouvelle étape majeure dans notre longue histoire avec Abou Dhabi et ADNOC depuis 1939", s'est réjoui M. Pouyanné.L'accord prévoit par ailleurs la prolongation pour trois ans de la concession du champ offshore Abu Bu Koosh, déjà géré à 100% par Total, qui produit environ 10.000 barils par jour.En janvier 2015, Total était devenu la première compagnie étrangère à être retenue pour le renouvellement d'une énorme concession pétrolière à Abou Dhabi.Cette concession stratégique regroupe les quinze principaux gisements de pétrole terrestres d'Abou Dhabi, et représente plus de la moitié de la production d'or noir des Emirats arabes unis, qui fait partie des dix plus gros producteurs mondiaux d'hydrocarbures.Outre ces activités dans l'Emirat, Total détient aussi, en partenariat avec ADNOC, 15% d'ADNOC Gas Processing (anciennement GASCO), 5% d'ADNOC LNG (anciennement ADGAS), 5% de National Gas Shipping Company (NGSCO), et 33,3% d'ADNOC Ferlitilizer (anciennement FERTIL).Total détient aussi 24,5% de Dolphin Energy ltd, en partenariat avec la société Mubadala, détenue par le gouvernement d'Abou Dhabi.Total est également partenaire du projet Shams, la plus grande centrale solaire à concentration en fonctionnement dans le monde (100 MW), inaugurée en 2013, ainsi que, depuis 2001, dans l'usine de dessalement et centrale électrique de Taweelah qui satisfait environ 20% des besoins en eau et électricité d'Abou Dhabi.Enfin, le groupe a aussi investi dans une usine de fabrication de lubrifiants aux Emirats qui "approvisionne l'ensemble de la région", a précisé Total.ras-im/tq/mcj(©AFP / 18 mars 2018 13h35)