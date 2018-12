Total et Corbion démarrent leur usine de bioplastiques en Thaïlande

TOTAL

CORBION

Paris - Le géant français du pétrole Total et le producteur néerlandais d'acide lactique Corbion ont annoncé lundi le démarrage de leur usine de bioplastiques biodégradables en Thaïlande.L'usine, dont le projet avait été annoncé fin 2016 avec la création d'une coentreprise détenue à parité par les deux groupes, pourra produire 75.000 tonnes par an d'acide polylactique (PLA), un plastique utilisé notamment dans l'emballage alimentaire, les textiles, l'industrie automobile ou la cosmétique, ont-ils détaillé dans un communiqué.Le PLA sera obtenu à partir de canne à sucre sans OGM, originaire de Thaïlande."Ce démarrage marque une étape majeure à la fois pour la coentreprise et pour l'ensemble du marché des bioplastiques", assurent Total et Corbion, car elle permet d'augmenter la production mondiale de PLA "de près de 50%, pour atteindre 240.000 tonnes par an"."La mise en service de cette usine de pointe positionne Total Corbion PLA en tant que producteur de bioplastiques PLA de taille mondiale, idéalement situé pour servir les marchés en croissance d'Asie-Pacifique, d'Europe et des Amériques", selon Stéphane Dion, directeur général de la coentreprise basée aux Pays-Bas, cité dans le communiqué.mhc/soe/(©AFP / 03 décembre 2018 13h10)