Total et Google signent un accord dans l'intelligence artificielle

TOTAL

GOOGLE

Paris - Le groupe pétrolier et gazier Total a annoncé mardi avoir signé un accord avec Google dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) appliquée à l'analyse des données du sous-sol.Cet accord avec Google Cloud "porte sur le développement de programmes d'IA permettant l'interprétation d'images du sous-sol" et "d'automatiser l'analyse de documents techniques", explique Total dans un communiqué.Cela doit permettre aux ingénieurs de Total de travailler plus vite et mieux dans l'exploration et l'évaluation des gisements de pétrole et de gaz.Concrètement, des spécialistes des géosciences de Total travailleront aux côtés d'experts de Google en Californie."Notre ambition est que d'ici quelques années, nos ingénieurs géosciences disposent d'un assistant personnel doté d'une intelligence artificielle leur permettant de se focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée de leur métier", a souligné Kevin McLachlan, directeur de l'exploration chez Total.jmi/soe/az(©AFP / 24 avril 2018 16h38)