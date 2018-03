Total finalise l'acquisition du danois Maersk Oil

TOTAL

A.P. MOELLER-MAERSK

Paris - Total a finalisé l'acquisition de la société d'exploration-production danoise Maersk Oil, annoncée en août pour 7,45 milliards de dollars, opération qui va faire du groupe pétrolier français le deuxième opérateur en mer du Nord, a-t-il indiqué jeudi.La transaction a pris effet jeudi, selon un communiqué de Total.Cette opération apporte au groupe français "environ 1 milliard de barils équivalent pétrole de réserves et ressources" et une "production supplémentaire d'environ 160.000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) dès 2018, qui devrait croître à plus de 200.000 bep/j à l'horizon 2020", précise le texte.Elle fait de Total le "deuxième opérateur le plus important en mer du Nord, avec une production de 500.000 bep/j d'ici 2020".Pour ce rachat, Total a apporté 4,95 milliards de dollars de ses propres actions au groupe danois A.P. Møller-Mærsk, propriétaire de Maersk Oil, et reprend à son compte 2,5 milliards de dollars de dette de Maersk Oil, soit un transaction à 7,45 milliards de dollars (6,3 milliards d'euros).spe/ef/nas(©AFP / 08 mars 2018 11h41)