Total inaugure sa première station-service au Mexique

Mexico - Le groupe pétrolier Total a ouvert mercredi à Mexico sa première station-service dans le pays, après la libéralisation de ce secteur resté monopole d'Etat durant 70 ans.Total compte ouvrir 250 stations-services d'ici à deux ans dans le centre du Mexique, où il vise une part de marché de 15 %.Ces stations fonctionneront avec le carburant fourni par Pemex, le géant pétrolier mexicain.La développement de Total dans ce pays "est un processus qui va prendre du temps", a indiqué Alexandre Duret-Proux, directeur général de Total Mexique, en conférence de presse."Nous devons apprendre, voir et prendre des décisions en fonction de nos conclusions" a-t-il précisé.Le britannique BP, l'anglo-néerlandais Shell, l'américain ExxonMobil sont également entrés dans la bataille et ont déjà ouvert leurs stations d'essence dans ce pays où le secteur reste contrôlé à 78% par Pemex."Une station-service sur cinq opère déjà sous une autre marque que Pemex" s'est réjoui Aldo Flores, le ministre adjoint à l'Energie, lors de la cérémonie d'inauguration."Le marché offre chaque jour davantage d'options, au bénéfice du consommateur", a-t-il ajouté.Total, qui vend des lubrifiants au Mexique depuis 1982, s'est associé au groupe Gasored pour convertir 250 stations d'essence existantes en stations de sa marque.En 2013 une réforme constitutionnelle avait mis fin au monopole d'Etat attribué à Pemex et ouvert le secteur énergétique mexicain au secteur privé.Depuis décembre, les prix de l'essence ont été libérés dans tout le pays.bur-sem/se/tup/pb(©AFP / 17 janvier 2018 22h23)