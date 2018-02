Total: les bénéfices 2017 bondissent, portés par les cours et la production

TOTAL

A.P. MOELLER-MAERSK

La Défense (France) - Total a réalisé des bénéfices pour 2017 en forte hausse, grâce à la remontée des cours du brut ainsi qu'à la progression de sa production, et en profite pour choyer ses actionnaires."Nos résultats sont bons, même très bons", s'est félicité le PDG du groupe pétrolier et gazier Patrick Pouyanné, à l'occasion d'une conférence de presse.Le bénéfice net annuel a ainsi bondi de 39% à 8,6 milliards de dollars. Son bénéfice net ajusté - un indicateur scruté de près, qui exclut des éléments volatils et exceptionnels - a progressé pour sa part de 28% à 10,6 milliards de dollars, a indiqué Total.L'an dernier, les cours du pétrole se sont en effet établis à 54 dollars le baril en moyenne contre 44 dollars en 2016.Après leur chute en 2014, ils se sont en effet repris dernièrement, aidés par la décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d'autres pays partenaires, dont la Russie, de réduire leurs extractions pour limiter l'offre sur le marché mondial. Le Brent de la mer du Nord est ainsi repassé au-dessus de la barre des 70 dollars en janvier, pour la première fois en trois ans.Total a aussi augmenté sa production d'hydrocarbures de 5% en 2017, avec notamment le démarrage et la montée en puissance de nouveaux projets comme Moho-Nord au Congo.Fort de ces solides résultats et signe de son optimisme, Total a annoncé son intention de procéder jusqu'à 5 milliards de dollars de rachat d'actions sur la période 2018-2020 pour "partager avec les actionnaires les bénéfices de la hausse des cours".Le groupe veut aussi augmenter son dividende de 10% sur les trois prochaines années.Mais "la priorité du groupe c'est la mise en oeuvre de notre stratégie industrielle", a précisé Patrick Pouyanné.Il a aussi tenu à souligner que les salariés de Total profiteront aussi des bénéfices: en France, la masse salariale doit progresser de 3,4%. Et après avoir quasiment gelé les embauches durant la chute des cours, "nous revenons à un niveau normal de recrutement en France et dans le monde", a indiqué Patrick Pouyanné, à la tête d'une entreprise de 98.000 personnes.- discipline -Pour 2018, Total prévoit encore d'augmenter sa production d'hydrocarbures de 6% avec le démarrage de plusieurs projets, en Angola, en Australie, en Italie ou encore au Nigeria. Le groupe devrait aussi intégrer à fin mars le groupe danois Maersk Oil, dont le rachat avait été annoncé l'an dernier.Patrick Pouyanné a aussi assuré que son énorme projet gazier en Iran "progresse conformément au planning". Le groupe français avait pris la tête d'un consortium international pour signer en juillet un accord de 4,8 milliards de dollars avec Téhéran.Mais les Etats-Unis menacent désormais de dénoncer l'accord nucléaire iranien, laissant planer un retour des sanctions. "Nous devons trouver un moyen, au cas où le pire arrive... de protéger les sociétés européennes et leurs investissements", a fait valoir Patrick Pouyanné.Sur le plan financier, Total veut par ailleurs maintenir sa discipline en dépit de l'amélioration de l'environnement et vise plus de 4 milliards d'économies cette année."On maintient tous ces programmes d'économies malgré la montée des cours du brut", a confirmé Patrick Pouyanné.Comme toutes les grandes majors du secteur, Total avait en effet taillé dans ses dépenses et limité ses investissements lorsque les cours ont plongé il y a trois ans et demi."Les résultats de Total sont impressionnants", ont salué dans une note les analystes de Bernstein. "Pas étonnant que Total ait la confiance d'être audacieux et de faire un vrai cadeau aux actionnaires aujourd'hui".jmi/ef/nas(©AFP / 08 février 2018 09h01)