Total se renforce dans l'offshore profond dans le Golfe du Mexique

Paris - Le groupe pétrolier Total a acquis une participation de 12,5% dans quatre blocs sur la découverte d'Anchor dans le golfe du Mexique, renforçant sa position dans l'offshore profond dans cette région, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué."Total a signé un accord avec Samson en vue du rachat de Samson Offshore Anchor, LLC, qui détient une participation de 12,5% dans quatre blocs couvrant la découverte d'Anchor, l'une des découvertes récentes les plus importantes du Golfe du Mexique" indique le communiqué.Total avait déjà annoncé en septembre un accord avec Chevron pour explorer en eau profonde dans le golfe du Mexique, couvrant 16 blocs d'exploration.Et le groupe pétrolier français a également mis la main en août sur une participation de 25% dans le champ pétrolier de Jack dans le golfe du Mexique, en rachetant le groupe d'exploration Maersk Oil.Découvert en 2014, Anchor est situé à environ 225 kilomètres des côtes de la Louisiane, à plus de 1 500 mètres de profondeur d'eau, selon Total."Des ressources additionnelles prometteuses ont été identifiées à proximité, renforçant le potentiel de l'actif", a indiqué le groupe pétrolier.Anchor est exploité par Chevron (55%) aux côtés de Cobalt (20%) et Venari (12,5%), selon la même source.(©AFP / 24 janvier 2018 07h37)