Total a annoncé mercredi un accord pour acquérir 74,33% du producteur et fournisseur alternatif d'électricité et de gaz français Direct Energie pour 1,4 milliard d'euros auprès de ses principaux actionnaires.Le groupe lancera ensuite une offre publique obligatoire sur les actions cotées en Bourse, au même prix de 42 euros par action, une opération destinée à se renforcer sur les marchés français et belge de l'électricité et du gaz.(©AFP / 18 avril 2018 08h21)