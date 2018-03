Total va construire et exploiter une station de gaz naturel pour poids lourds

TOTAL

Paris - Le groupe français Total va construire et exploiter une station de gaz naturel pour les poids lourds au sein de la plateforme logistique du port de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), a-t-il annoncé mardi.Total, qui a remporté un appel d'offres auprès de la société mixte Sigeif Mobilités, sera chargé de la construction de la station et bénéficiera ensuite d'une concession d'exploitation de dix ans "couvrant la commercialisation et la maintenance du site", précise un communiqué.Le montant du contrat n'a pas été indiqué.Les travaux d'aménagement débuteront "à l'automne" pour une livraison du site "au printemps 2019".La station, composée de quatre pistes, permettra de ravitailler des camions en "gaz naturel pour véhicule" (GNV), c'est-à-dire en gaz naturel comprimé (GNC)."Ce développement à Gennevilliers s'intègrera directement dans notre maillage stratégique des territoires", a déclaré Benoît Luc, directeur Europe de la branche marketing et services de Total, cité dans le communiqué.Total souhaite accélérer le développement de son réseau de stations de gaz naturel pour véhicules (gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié) en France, comme à l'étranger. Il ambitionne d'atteindre un objectif de 350 stations GNV en Europe, dont 110 en France, d'ici à 2022."La priorité sera donnée à l'accélération du développement dans les pays où le groupe est déjà présent dans le GNV", notamment en Allemagne, au Benelux et en France, souligne le communiqué.Total dispose déjà d'un réseau "d'environ 500" stations GNV dans le monde.Le groupe ne cesse de se renforcer dans le gaz, une activité jugée stratégique alors que l'utilisation de cet hydrocarbure est moins polluante que celle du pétrole.vac/jmi/tq/nas(©AFP / 13 mars 2018 15h03)